Miraç Kandil'inde en anlamlı not - Son Dakika
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Miraç Kandil'inde en anlamlı not

28.02.2022 15:36
Miraç Kandil'inde en anlamlı not

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı, Miraç Kandili günü sabahın erken saatlerinde ziyaret ettiği şehit mezarlarına karanfil ile üzerinde 'Anneciğim, babacığım, kandilinizi kutlar, ellerinizden öperim" notunu bıraktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı, Miraç Kandili günü sabahın erken saatlerinde ziyaret ettiği şehit mezarlarına karanfil ile üzerinde 'Anneciğim, babacığım, kandilinizi kutlar, ellerinizden öperim" notunu bıraktı.

Kumartaşlı, Miraç Kandili günü sabahın erken saatlerinde Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. İsmail Kumartaşlı şehit mezarlarına karanfil ile üzerinde, "Anneciğim, Babacığım kandilinizi kutlar, ellerinizden öperim" yazılı not bıraktı.

Kandil nedeniyle şehit evlatlarının mezarına giden aileler notu görünce duygusal anlar yaşadı. Gün boyunca ziyaret edilen şehitlikte dualar edildi ve karanfiller bırakıldı. Öte yandan Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın bu anlamlı sürprizi şehit aileleri tarafında da takdirle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Miraç Kandil'inde en anlamlı not

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miraç Kandil'inde en anlamlı not - Son Dakika


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