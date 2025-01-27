Miraç Kandili\'nde Camilerde Özel Programlar

Yerel

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kent genelindeki camilerde özel programlar düzenlendi. Akşam namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, ibadetlerini gerçekleştirerek dua etti.

Merkez Paşa Camiinde yapılan programda, cami görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından İl Müftülüğü İlahi Korosu zikir, naat ve ilahiler söylendi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından üç aylar ile İsra ve Miraç'ın önemine dair vaaz edildi. Vatandaşların yoğun olduğu katılım gösterdiği program, İl Müftüsü İmamoğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR