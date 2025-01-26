Miraç Kandili'nde Hacı Bayram Camii Yoğun Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Miraç Kandili'nde Hacı Bayram Camii Yoğun Ziyaretçi Akınına Uğradı

Miraç Kandili\'nde Hacı Bayram Camii Yoğun Ziyaretçi Akınına Uğradı

Hacı Bayram-ı Veli Camii, Miraç Kandili'nde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği manevi bir merkez oldu.

26.01.2025 18:43
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Ankara'nın önemli manevi merkezlerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii, Miraç Kandili dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Cami avlusunda yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler dua ederek kandilin manevi atmosferini paylaştı.

Ankaralılar, Miraç Kandili'nde ziyaret ettikleri Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde namaz kılarak, dua ettiler. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara lokma tatlısı, süt ve kandil simidi gibi ikramlar yapıldı.

Ziyarete gelen vatandaşlar, Miraç Kandili'nde Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde olmanın hem huzur verici hem de anlamlı olduğunu dile getirdiler. Caminin avlusunda ve çevresinde oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Miraç Kandili'nde Hacı Bayram Camii Yoğun Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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