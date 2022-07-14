Misafir öğrenciler Kurban Bayramında da yalnız bırakılmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Misafir öğrenciler Kurban Bayramında da yalnız bırakılmadı

14.07.2022 09:19
Misafir öğrenciler Kurban Bayramında da yalnız bırakılmadı

Yıl içerisinde yaptığı çalışmalarla misafir öğrencilerin gönlünde taht kuran Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) kurban bayramında da misafir öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yıl içerisinde yaptığı çalışmalarla misafir öğrencilerin gönlünde taht kuran Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) kurban bayramında da misafir öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yıl içerisinde birçok faaliyetlere imza atan ERULDER, ramazan ayını çok bereketli geçirdi. Ramazan ayında evde ve yurtlarda kalan 2069 öğrenciye ulaşan ERULDER, öğrencilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Gıda kolisi, maddi yardım ve düzenlemiş oldukları iftar programıyla yüzlerce öğrenciye ulaşan ERULDER, kurban bayramında yaptığı çalışmayla da uzun zamandır evlerine et girmeyen misafir öğrencilere et dağıtımında bulundu. 60 Öğrenci evine toplamda 260 öğrenciye et yardımında bulunan ERULDER, ayrıca Erzurum'da okuyan öğrencilerle bayramlaşma programı düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı programda öğrenciler bayram sevincini doyasıya yaşadı. Bayramlaşmanın ardından öğrencilere bayram yemeği ikram edildi.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ergün Halis yaptığı açıklamada, "Bütün bir yıl misafir öğrencilerle birçok çalışma yaptık. Erzurum'da okuyan misafir öğrencileri bir an olsun yalnız bırakmadık. Maddi manevi destek olmaya çalıştık. Bayramlarda öğrenci arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak adına programlarımız oldu. Son olarak kurban bayramında altmış öğrenci evine et dağıtımı yaptık. Yüzlerce öğrenciye ulaşmış olduk. Ayrıca yaptığımız bayramlaşma programıyla ülkelerinden binlerce kilometre uzakta olan misafir öğrencileri yalnız bırakmamış olduk. Bayram coşkusunu hep beraber yaşadık. Yaptığımız çalışmalarda bize destek veren kurum, kuruluşlara ve gönüllülerimize teşekkür ederim. Misafir öğrenciler ümmet olma bir ve beraber olma yolunda onları çok önemsiyoruz. Çalışmalarımız katlanarak artacak" dedi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Karataş ilçe ziyaretlerini sürdürüyor Karataş ilçe ziyaretlerini sürdürüyor THM sanatçısı Ülkü Eyupoğulları, Muhammed Eymen bebek için konser programı yapacak THM sanatçısı Ülkü Eyupoğulları, Muhammed Eymen bebek için konser programı yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Kaynak: İHA

Erzurum, Misafir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Misafir öğrenciler Kurban Bayramında da yalnız bırakılmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:21:36. #1.13#
SON DAKİKA: Misafir öğrenciler Kurban Bayramında da yalnız bırakılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement