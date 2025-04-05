Mısır Çarşısı Esnafı Sorunlarına Çözüm Bekliyor

(VAN) - Van'ın tarihi ve eski ticaret merkezlerinden Mısır Çarşısı esnafı, sorunlarının çözülmesini istiyor. Esnaf, çarşının mevcut durumuna dikkat çekerek, "O kadar mağduruz ki şu anda evimize ekmek götüremeyecek durumdayız" dedi. Bir başka esnaf ise, "Yıkılan yanan dükkanlarımıza çare bulunması ya da bu pasajın üzerindeki kent meydan veya yeşil alan projesini kaldırılması yani mağduriyetimizin giderilmesini Valilik ve belediyeden talep ediyoruz" diye konuştu.

Van Mısır Çarşısı esnafı, çarşının fiziki koşullarının kent estetiğine yakışmadığı, güvenlik sorunları barındırdığı, mülk sahipleri ve kiracıların mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

"Evimize ekmek götürecek durumda değiliz"

Mısır Çarşısı Başkanı Nimetullah Susan, "Yıllardan beri çözülemeyen derdimize bir derman arıyoruz. Sıkıntımız 2017'den beri el konulan bu mülkümüzün bir an önce ya el kaldırılması ya yapılması yada bizden alınmasını kısacası 'Özel Proje Alanı' ibaresinin kaldırılmasını istiyoruz. Buraya el koyan sayın belediyemizden istiyoruz. Belediye buraya 2017'den beri el koymuş ne bırakıyor yapalım ne bırakıyor satalım ne de kendileri yapıyor. Ne bir yol veriyor ne de yoldan çekiliyor. Size zahmet bu derdimizi artık görün ve bir çözüm üretin. Biz bu halden bıktık, biz bu enkazdan bir medet ummuyoruz çünkü artık evimize ekmek götürecek durumda değiliz. 207 dükkan bulunan çarşıda 128 mülk sahibi var. O kadar mağduruz ki şu anda evimize ekmek götüremeyecek durumdayız."

Esnaf Murat Turgut ise "Yıkılan yanan dükkanlarımıza çare bulunması ya da bu pasajın üzerindeki kent meydan veya yeşil alan projesini kaldırılması yani mağduriyetimizin giderilmesi bu konuda Valilik ve belediyeden talep ediyoruz. İşin özü bize yardımcı olsunlar. Talebimizi yerine getirsinler. Verdikleri vaatleri yerine getirsinler yada yolumuzdan çekilsinler. Kendi başımıza çare bulalım diye bir beklentimiz var" dedi.