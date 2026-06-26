Tarihi Mısır Çarşısı\'nda 20 bin kişilik aşure ikramı

Fatih Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda Fatih Belediyesi ve Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bu yıl 30'uncusu gerçekleştirilen etkinlikte, 5 dev kazanda hazırlanan toplam 20 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Mısır Çarşısı Esnafları Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle Yeni Camii Meydanı'nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte hazırlanan aşureler uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara dağıtılırken, meydanda renkli görüntüler oluştu. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu, çarşı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Herkes bu geleneğe gönülden sahip çıkıyor"

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "Aşure, bütün Türk toplumunun geleneksel değerleri arasında farklı ve seçkin bir yere sahiptir. Hepimizin bildiği gibi Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturmasının ardından gemide kalan yiyeceklerin bir araya getirilmesiyle bu güzel lezzetin ortaya çıktığı rivayet edilir. Buradaki asıl amaç, toplumumuzdaki birlik ve beraberliği simgelemektir. Nasıl ki aşurede farklı nimetler bir araya gelerek tatlı ve güzel bir lezzet oluşturuyorsa, farklı kültürlerin bir araya gelmesi de Türk milletinin temel karakteristiğini yansıtan sevgi, hoşgörü ve barış kültürünü ortaya çıkarmaktadır. Bugün aynı zamanda Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da yaşadığı acı hadisenin ardından gelenek haline gelen aşure ikramı, Balkan coğrafyasında ve dünyanın birçok yerinde yaşatılmaktadır. İstanbul'umuzun farklı noktalarında da bu kültürü yansıtan aşure dağıtımları gerçekleştiriliyor. Herkes bu geleneğe gönülden sahip çıkıyor. Bizim de örfümüzü, adetimizi ve geleneklerimizi yaşatmamız, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, bizleri her türlü fitne ve fesattan muhafaza etsin. Dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde insanlığın birleştirici ve bütünleştirici değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Buradan verilen bu anlamlı mesajın da tüm dünyaya örnek olmasını ve barış ortamının güçlenmesine katkı sağlamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

"Millet olarak farklılıklarımızı bir araya getirerek büyük güzellikler ortaya çıkarıyoruz"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Aşure dönemi, milletimizin medeniyet tarihi açısından önemli bir dönemdir. İslam tarihinde hem önemli acıların hem de önemli sevinçlerin yaşandığı bir zaman dilimidir. Aşure de bizim geleneklerimizin önemli unsurlarından biridir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve Mısır Çarşısı'ndaki esnafımızla birlikte bu geleneği yaşatıyoruz. Bugün sadece Eminönü Meydanı'nda değil, Fatih'teki birçok camide de aşure ikramı yapılıyor. Binlerce yerli ve yabancı vatandaşımız bu lezzeti tadıyor. Aşurenin anlamı da aslında çok kıymetlidir. Birçok farklı malzeme bir araya geliyor ve ortaya bambaşka, güzel bir lezzet çıkıyor. Biz de millet olarak farklılıklarımızı bir araya getirerek büyük güzellikler ortaya çıkarıyoruz. Allah aşuremizi mübarek etsin. Yiyen herkese afiyet olsun" diye konuştu.

Muhammet Yusuf Kalın adlı vatandaş, "Osmaniye'den İstanbul'a geldim, burası güzel bir yermiş. Ağabeyim de beni aşure yemeye getirdi. Aşure güzeldi, eve gidince de okul birincisi olarak madalyamı alacağım" dedi.

Muharrem ayının manevi atmosferini yansıtan etkinlikte, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemine dikkat çekildi. Geleneksel hale gelen aşure ikramıyla binlerce vatandaş, aynı sofranın bereketinde buluştu. - İSTANBUL