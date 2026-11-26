Mısır'daki tanker yangınında ölenler için Dışişleri'nden başsağlığı açıklaması geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetindeki çevre yolunda 25 Kasım'da meydana gelen tanker yangınındaki can kayıpları için başsağlığı açıklaması yaptı. Açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tanker yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır'ın Giza vilayetindeki çevre yolunda 25 Kasım'da meydana gelen tanker yangını sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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