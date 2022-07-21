MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle yorumladı: "Kimsenin kimsede ahı kalmaz" - Son Dakika
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MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle yorumladı: "Kimsenin kimsede ahı kalmaz"

21.07.2022 13:07
MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle yorumladı: "Kimsenin kimsede ahı kalmaz"

DÜZCE (İHA) – Dağlıca'da teröristlere saldırı emrini veren teröristin MİT operasyonu ile etkisiz hale getirilmesinin ardından Dağlıca'da şehit olan Piyade Er Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı, duygularını anlattı.

DÜZCE (İHA) – Dağlıca'da teröristlere saldırı emrini veren teröristin MİT operasyonu ile etkisiz hale getirilmesinin ardından Dağlıca'da şehit olan Piyade Er Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı, duygularını anlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Komando Taburu'na 2007 yılında düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 2015 yılında ise Dağlıca bölgesinde 16 askerin PKK'lı teröristlerin hain saldırısı neticesi şehit olduğu saldırının planlayıcısı olan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, MİT'in Irak'ın Kuzeyindeki Duhok- Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Kimsenin kimsede ahı kalmaz"

Hakkari Dağlıca'da 6 Eylül 2015'de şehit olan Piyade Er Cihan Aksarı'nın babası, saldırı emrini veren teröristin etkisiz hale getirildiğini büyük bir sevinçle öğrendiklerini belirterek, "Devletini, milletini seven insanlara Rabbim zeval vermesin, dert keder göstermesin. Devletim, askerimden, polisimden, özel harekatımdan Allah razı olsun. Bu evlatlarımızın kanını yerde bırakmadıkları için onlara ne kadar şükretsek azdır. Allah razı olsun. Bu dünya böyle bir dünya. Kimsenin kimsede ahı kalmaz. Benim yuvamı ağlattılar, sızlattılar. Allah'ta onların ailelerine öyle yaptı. Rabbim; kim ki bu İslam Alemi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne hainlik düşünüyor ise Allah'tan dilerim ki kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşsün" dedi.

"Önce bir Türk, sonra bir kürt olarak devletim beni temsil ediyor"

Kendisinin hem Türk, hem de Kürt olduğunu ve devletin kendisini temsil ettiğini vurgulayan şehit babası Aksarı, "Ben önce bir Türk, sonra bir Kürt olarak, devletim beni temsil ediyor. Ne Kürdü ne de Türk'ü; kimsenin kimseyi temsil etmeye hakkı yoktur. Onlar önce kim olduklarına baksınlar, nasıl bir insan olduklarına baksınlar, ondan sonra temsil etmeye kalksınlar. Onlar bir kere kendilerini temsil edemiyor. Kürtler o kadar acizler mi ki kendilerini temsil edemiyorlar, onlar temsil ediyor. Onlar, yabancı güçlerin satılmış maşalarıdır. Biz kendi kendimizi temsil ediyoruz. Devletimden, milletimden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanım'a da çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ki evlatlarımızın kanını yerde bırakmadı. Rabbim başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Piyade, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle yorumladı: 'Kimsenin kimsede ahı kalmaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle yorumladı: "Kimsenin kimsede ahı kalmaz" - Son Dakika
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