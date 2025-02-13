Mithat Kısacıkoğlu Parkı Yenilendi

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Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile Mithat Kısacıkoğlu Parkı, fındık figürleri de kullanılarak baştan sona yenilendi.

Ünye Belediyesi ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanların vatandaşlar tarafından kullanımının daha kullanışlı hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ünye'de bir dönem belediye başkanlığı yapan ve adının Kaledere Mahallesi'nde bulunan parkta yaşatıldığı Mithat Kısacıkoğlu Parkı, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatıyla yenilendi. Yenileme çalışmaları kapsamında yeni oturma grupları, yeşil alanlar ve çevre düzenlemesi tamamlanan park vatandaşların kullanımına sunuldu. Parka ayrıca fındık figürlü heykel de yerleştirildi.

Yenilenen Mithat Kısacıkoğlu Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar parkın daha kullanışlı hale geldiğini söyledi. - ORDU