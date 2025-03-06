Mobbinge Karşı Yeni Genelge Yayımda - Son Dakika
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Yerel

Mobbinge Karşı Yeni Genelge Yayımda

İş yerlerinde mobbingi önlemek için yeni bir genelge yürürlüğe girdi. Eğitim ve bilinçlendirme vurgulandı.

06.03.2025 10:42
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İş yerlerinde mobbingin önlenmesine dair genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışanların psikolojik tacizden korunmasını amaçlayan genelge 7 madde olarak hazırlandı. Genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğu vurgulandı.

İşveren ve yöneticilere önemli sorumluluklar düşüyor

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabileceği hatırlatıldı. Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Ayrıca, farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

'Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu' yeniden yapılandırıldı

Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı. Bu kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek. Genelgede ayrıca, iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mobbinge Karşı Yeni Genelge Yayımda - Son Dakika

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