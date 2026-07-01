Mobil Sosyal Hizmet Aracı Elazığ'da Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mobil Sosyal Hizmet Aracı Elazığ'da Hizmete Girdi

Mobil Sosyal Hizmet Aracı Elazığ\'da Hizmete Girdi
01.07.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile vatandaşlara hizmet sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların sosyal hizmetlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı Elazığ'da hizmet vermeye başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Elazığ'da hizmet vermeye başladı. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, düzenlenen programda Mobil Sosyal Hizmet Aracı'nın tanıtımını gerçekleştirerek, uygulamanın vatandaşların sosyal hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından yürütülen hizmetlerin sahada yaygınlaştırılması ve erişilebilirliğinin artırılması amacıyla oluşturulan Mobil Sosyal Hizmet Aracı, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar Elazığ genelinde vatandaşlara hizmet sunacak. İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, il merkezi ile birlikte ilçe ve beldelerde belirlenen güzergah ve ziyaret takvimi doğrultusunda hizmet verilecek.

Hizmet vermeye başlayan mobil hizmet aracıyla birlikte, özellikle sosyal hizmet merkezi bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yerinde sosyal hizmet almasını sağlayacak. Uygulama kapsamında vatandaşlara rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetlere yönelik bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili hizmetlere yönlendirme de gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Haberler, Elazığ, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mobil Sosyal Hizmet Aracı Elazığ'da Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 13:51:57. #7.12#
SON DAKİKA: Mobil Sosyal Hizmet Aracı Elazığ'da Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.