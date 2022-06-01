ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son buldu - Son Dakika
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ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son buldu

01.06.2022 21:46

ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son bulduUŞAK Uşak'ta düzenlenen ModaFest etkinliklerde Ümit Besen ve Pamela bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son buldu

UŞAK Uşak'ta düzenlenen ModaFest etkinliklerde Ümit Besen ve Pamela bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Uşak'ta UKAMER'in düzenlediği ModaFest"in son gününde ünlü şarkıcılar Ümit Besen ve Pamela katıldı. Düzenlenen konserde binlerce Uşaklı vatandaş, popüler şarkıcıların şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcılar en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 saate yakın süren konserde sıra sıra sahne alan Ümit Besen ve Pamela, konserin son anlarında birlikte sahneye çıkarak seslendirdikleri düetlerle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son buldu
ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son buldu
ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son buldu
ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son buldu

YORUMLAR
500
ModaFest büyük ilgiyle son buldu ModaFest büyük ilgiyle son buldu Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek
Kaynak: İHA

Ümit Besen, Pamela, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ModaFest Ümit Besen ve Pamela konseriyle son buldu - Son Dakika


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