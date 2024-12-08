Modern Keçeciliğe Yeni Bir Soluk - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Modern Keçeciliğe Yeni Bir Soluk

Modern Keçeciliğe Yeni Bir Soluk

Tireli keçe ustası Arif Cön, geleneksel mesleği modernleştirip dünya pazarına açıldı.

08.12.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan keçe ustası Arif Cön; mesleğini modernleştirdi, geliştirdi, tasarladı ve sadece yurt içine değil tüm dünyaya satışlar yapmayı başardı. Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin mutlaka yeniliği yakalaması gerektiğini ifade eden 3. kuşak keçe ustası Cön, "Farklı şeyler ürettiğinizde meslekler devam ediyor ve insanlar buna ilgi duyuyor. Dokunmak lazım, formatlamak lazım, modern hale getirmek lazım, zamana ayak uydurmak lazım" dedi.

Tire ilçesinde yaşayan 3. kuşak keçe ustası Arif Cön, 1924 yılında dedesinin başlattığı ve babasının devraldığı keçecilik mesleğini devam ettiriyor. Koyun yününden yapılan keçelere hayat veren Cön, artık keçeciliği eski yöntemlerle değil yeni yöntemlerle yapıyor. Kaybolmaya yüz tutan mesleği modernleştirerek zamana ayak uyduran Arif Cön, dede yadigarı atölyesinde; şal, atkı, fular, yelek, panço, ceket, çanta gibi ürünleri imal ediyor.

Tire'nin keçeleri; Amerika, Kanada, Almanya gibi ülkelere de ulaşıyor

El emeği göz nuru ürünleri atölyede özenle yapan Arif Cön ve ekibi, ürüne göre yünleri özenle yerleştiriyor, sabunlu su ile hafif ıslatıp makine yardımıyla sıkıştırıyor. Makineden çıkan ve kumaşa kilitlenen keçeler, daha sonrada terzilere gönderiliyor, doğal boyalarla süslenerek rengarenk ürünler olarak piyasaya gidiyor.

Modern keçeciliğin temsilcisi Arif Cön, ürünlerini internetten de satışa sunarken, Tire'nin keçeleri sadece yurt içine değil; Amerika, Kanada, Almanya gibi ülkelere de ulaşıyor. Keçecilikte modernleşme sayesinde ayakta kaldıklarını anlatan Arif Cön, "Bütün el sanatlarında yeni bir şey denemek çok zordur ve kendi dükkanımız olmasaydı bu gelişim olmazdı. Ben birinin yanında çırak olsaydım, bu gelişime ayak uyduramazdım. Dokunmak lazım, formatlamak lazım, modern hale getirmek lazım, zamana ayak uydurmak lazım; ama bunu o 80 yaşındaki, 75 yaşındaki ustadan beklemek de ayıp oluyor. Onun yanına bir genç oturtabilirsek o sayede onu şekillendirebiliriz" dedi.

"Eskiden bu bedenle, dizle ve ayakla yapılıyordu. Şuan makineyle yapıyoruz"

Cön, "Biz farkında olmadan; bize ait olan, bizim kültürümüz olan, bizi biz yapan değerleri taşıyan bu insan hazineleri teker teker eksiliyor. Bu da bizim için trajik bir durum" diye konuştu.

Sıkıştırılma işleminin eskiden beden yardımıyla yapıldığını ifade eden Cön, "Koyun yününün sıkıştırılmış haline keçe deniyor. Bu sıkıştırma işleminde bir fark var; eskiden bu bedenle, dizle ve ayakla yapılıyordu. Şuan makineyle yapıyoruz" şeklinde ifadelerine yer verdi.

Modern keçe yöntemini anlatan keçe ustası Arif Cön, "Altına bir kat yün koyuyoruz. Daha sonra üzerine ipeği açıp, ipeğin üzerine; tekrar yün koyuyor, sabunlu su veriyor, katlıyor ve sıkıştırıyoruz. Bu şekilde alttaki yünün kumaştan geçip, üstteki yünü tutmasını sağlıyoruz. Tek bir seferde dövmek yetmiyor; tekrar yönünü çevirip, tekrar dövüyorsunuz. Sonrasında; yıkayıp, ütülüyoruz ve müşteriye hazır hale getiriyoruz. Kimyasal kesinlikle yok içerisinde. İlk çağlardan beri kullanılan bir malzeme keçe ve dünyadaki ilk tekstil malzemesidir. Boya işleminde de biz kök boyası kullanırız; kanserojen içermeyen, Avrupa Birliği belgeli boyalar kullanıyoruz ki yurt dışında takılmasın" ifadelerine yer verdi.

"Farklı şeyler ürettiğinizde meslekler devam ediyor"

Cön, şöyle devam etti:

"Farklı şeyler ürettiğinizde meslekler devam ediyor ve insanlar buna ilgi duyuyor. Bizim hep müşterimiz doğallıktan yana. Bu nedenle her ülkeye satışımız var; yurt içine, Amerika'ya, Kanada'ya yolluyoruz, Almanya var. Yurt dışına da gittik, fuarlara da katıldık ve bunlar bizim tanıtımızda büyük rol oynadı. Diğer mesleklerde de çabalandığında, o mesleği de kurtarabilirsiniz. Yeter ki öyle bir gayretimiz olsun ve bunu yapacak genç ekibimiz olsun." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Sanat, izmir, Yerel, Yaşam, Dünya, Tire, Son Dakika

Son Dakika Yerel Modern Keçeciliğe Yeni Bir Soluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
09:36 Esad’ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu
09:09 Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad’ı devirdik, Şam özgürleşti Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti
08:12 Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 10:59:40. #1.12#
SON DAKİKA: Modern Keçeciliğe Yeni Bir Soluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.