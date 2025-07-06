Modifiye Araçlar Bafra\'da Buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunları, yaklaşık bin aracın katılımı ile gerçekleşen fuarda bir araya geldi.

Bafra Modifiyeli Otomobilciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Barış Çağlar, Mehmet Yayla ve yönetiminin organize ettiği ve Bafra Derbent Barajı Piknik ve Etkinlik alanında düzenlenen etkinlik, yaklaşık bin araç ve 3 bin kişinin katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu. Gün botu süren etkinlikte modifiye severler hem araçlarını sergilediler, hem de kıyasıya araçları ile yaptıkları çalışmalarla yarışarak kupa ve katılım belgesine sahip oldular.

Bafra Modifiyeli Otomobilciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Barış Çağlar, "Amacımız bir araya gelip tanışmak ve güzel bir ortam oluşturmak. Araçlara kendi kimliklerimizi, heyecanlarımızı ve hayallerimizi yansıtıyoruz. Jantıyla, müziğiyle, lastiğiyle halkı rahatsız etmeden bu tür etkinliklerin daha sık ve kapsamlı yapılabileceği alanların oluşturulmasını istiyoruz. Bafra Modifiyeli Araç Fuarı vesilesiyle güzel bir atmosferde buluştuk. Gençlerin bu tutkusunu kurallara uygun ve bilinçli şekilde yaşaması önemli. Ülkemizin çeşitli illerinden gelen modifiye tutkunu vatandaşlarımızla eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Fuarımız, her geçen yıl hedeflerinin daha da üzerine çıkıyor. Bu yıl modifiyeli ve klasik araçlarımızı Bafra Derbent Piknik ve Etkinlik alanında sergiledik. Bafra ilçesinde nostaljik bir hava oluşturmak istedik. Etrafa baktığımızda vatandaşlarımızın da hayranlıkla fuarı dolaştığını görmek bizleri çok memnun etmiştir. Modifiyeli araç sahipleri, vatandaşlarımız, esnafımız böyle güzel bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlular" dedi.

Etkinlik, plaket töreni, başarı kupalarının verilmesinin ardından anı fotoğraflarının çekimi ile sona erdi. - SAMSUN