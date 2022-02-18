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'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu - Son Dakika

'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu

18.02.2022 10:12
'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sahiplenilen 2 buçuk aylık yavru köpek Moka, çalışanların stresini azaltarak kurumun neşe kaynağı oluyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sahiplenilen 2 buçuk aylık yavru köpek Moka, çalışanların stresini azaltarak kurumun neşe kaynağı oluyor.

Eskişehir Sanayi Odası çalışanlarının kurum bahçesinde beslediği Zeytin isimli köpek, iki buçuk ay önce doğum yaptı. Yavrulardan bazıları sahiplendirilirken, geriye kalan yavru Moka'yı ise ESO çalışanları sahiplendi. Beslenme ve diğer ihtiyaçlarıyla kurum çalışanlarının ortak ilgilendiği Moka, adeta ESO'nun neşe kaynağı oldu. Şirin hareketleriyle yüzleri gülümseten Moka, çalışma ortamındaki stresin de azalmasını sağlayarak verimliliği arttırıyor.

"Her türlü ihtiyaçlarına kadar bizler ilgileniyoruz"

Moka'nın tüm ihtiyaçlarıyla kendilerinin ilgilendiğini aktaran İş Geliştirme Uzmanı Cemil Dalkılıç "Bizim yan bahçemizde baktığımız birkaç köpeğimiz vardı ve bunlardan biri hamileydi. 5 Aralık'ta doğum yaptı ve 8 tane bebeğimiz oldu. İlk önce bakımların hepsini biz üstlendik fakat daha sonra 6 yavruyu sahiplendirdik. Hepsinin kontrollerini hala yapıyoruz. Dobi ve Moka'yı da bizler sahiplendik. ESO binası içerisinde mamaları ve aşılarından her türlü ihtiyaçlarına kadar bizler ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.

"Kapıda bizi karşılıyor ve giderken uğurluyor"

Moka'nın kurumun neşe kaynağı olduğunu belirten Dalkılıç, "Bizim için çok güzel bir his. Odaya çok farklı bir enerji ve mutluluk kattı. Hayvan demek enerji, insanlara katkı demek. Bizler için çok farklı bir deneyim oldu. Onlar bizim neşe kaynağımız. Her sabah geldiğimizde kapıda bizi karşılıyorlar ve giderken uğurluyorlar. Onlarla vakit geçirmek çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

"Moka ile geçirdiğimiz 5 dakikalık bir vakit o günün stresini tamamen atmanızı sağlıyor"

Eskişehirli sanayicilerin de hayvanlara karşı farkındalığının yüksek olduğuna dikkat çeken Cemil Dalkılıç, "Normalde bu tarz kurumlarda hayvan beslemek pek hoş karşılanmaz ancak Eskişehirli sanayicilerin bu konudaki farkındalıkları yüksek. Özellikle Moka'yı gördüklerinde çok güzel tepkiler veriyorlar. Personelin burada hayvanlarla vakit geçirmesi çok önemli, aynı zamanda insanın stresini de alıyor. Bu hayvanlarla geçirdiğimiz 5 dakikalık bir vakit o günün stresini tamamen atmanızı sağlıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu

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Eskişehir, Zeytin, Doğum, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu - Son Dakika


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