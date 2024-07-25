Diyarbakır\'da özel gereksinimli çocuklara hizmet veren mola evleri

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir Şehitlik Mahallesi ve Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde kurulan "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi" özel gereksinimli çocukları olan ebeveynlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı özel gereksinimli bireylere sahip ve onlara sürekli olarak bakım vermekle yükümlü olan ebeveynlerin sosyal hayata katılımını sağlamak, sağlık kurumları ve diğer kamu kurumlarındaki işlemlerini yürütmeleri amacıyla kurduğu Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi 309 bireye hizmet veriyor.

Yenişehir Şehitlik ve Kayapınar Huzurevleri mahallelerinde, ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarını bırakıp gönül rahatlığıyla işlerini ve ihtiyaçlarını görmeleri amacıyla kurulan mola evlerinde, çocukların hoşça vakit geçirmeleri için her türlü imkan bulunuyor.

Mola evlerinde, çocukların günlük egzersiz ihtiyaçlarının karşılanması için spor salonu, müzik aletleri ile tanışmalarına olanak sağlanan müzik odası, dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve zihinsel aktivitelerinin arttırılması amacıyla 6 eğitim odası ile oyun odası bulunuyor.

Özel gereksinimli çocukların kişisel bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlandığı mola evlerinde, hem engelli bireyler hem de ebeveynleri için danışmanlık hizmeti veren uzman psikolog bulunuyor.

Mola evlerinden; hafif veya orta düzeyde, yüzde 40 ile yüzde 80 arası engelli raporuna sahip olup yatağa bağımlı olmayan, müracaat tarihi itibariyle 36 ayını tamamlamış olan, okul öncesi, okul çağındaki, genç ve yetişkin özel gereksinimli bireyler faydalanabiliyor.

Hafta içi saat 08.00-17.00 arasında hizmet veren merkeze kayıt yapmak isteyen aileler, Engelli Sağlık Kurulu raporu ve nüfus cüzdan fotokopisi ile başvurabiliyor.

Ebeveynler, mola evlerinden hizmet almak için ALO 153'ü arayarak randevu oluşturduğunda, servis hizmetinden yararlanmak istediklerini belirtmeleri üzerine randevu saatinden en geç yarım saat önce özel olarak tasarlanmış araçlarla mola evlerine ücretsiz olarak getirilip ve çıkış saatinde tekrar evlerine bırakılıyor. - DİYARBAKIR