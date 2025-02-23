Moldova Büyükelçisi Bursa\'da İki Ülke Arasındaki İlişkileri Güçlendirdi

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Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, iki ülkenin kentleri arasında ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya gelen Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Çadır Lunga Belediye Başkanı Anatoly Topal'ı tarihi belediye binasında ağırladı. Moldova ve Bursa arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği buluşmada, Çadır Lunga'ya yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükelçi Dmitri Croitor ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin en önemli kentlerinden aynı zamanda kardeş şehir olan Çadır Lunga'nın Belediye Başkanı Anatoly Topal'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kentte ağırladıklarını söyledi. Gagavuzyalı soydaşların selamlarını getiren misafirlere teşekkür eden Saldız, "Misafirlerimize kardeşlik ilişkilerimizin artırılması konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğimizi belirterek Bursa'mızdan Gagavuzya'ya kucak dolusu selamlar gönderdik" dedi.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemini vurgulayan Büyükelçi Dmitri Croitor, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade ederek, iş birliği potansiyelini artırmak istediklerini anlattı.

Çadır Lunga Belediye Başkanı Anatoly Topal ise, kardeş şehir ilişkilerinin somut projelere dönüştürülmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. - BURSA