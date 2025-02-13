Mollaarap'a 50 Dönümlük Kent Korusu Kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mollaarap'a 50 Dönümlük Kent Korusu Kazandırılıyor

Geniş Video İzle

Yıldırım Belediyesi, Mollaarap Mahallesi'nde 50 dönümlük bir kent korusu inşa ediyor. Proje kapsamında çeşitli sosyal tesisler, restoranlar ve dinlenme alanları yer alacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu projenin Bursa'nın gözde mekanlarından biri olacağını belirtti.

13.02.2025 11:00  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mollaarap'ta yeşil dönüşüm

Hünkar Korusu Yıldırım'a nefes aldıracak

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Alev Alatlı Düşünce ve Sanat Merkezi'nden Hünkar Köşkü'ne kadar uzanan bölgeye 50 dönümlük bir kent korusu kazandıracak.

Yıldırım Belediyesi'nin Mollaarap Mahallesi'nde daha önce yaşanan toprak kaymasının ardından başlattığı kamulaştırma çalışmalarında sona gelindi. Yıldırım Belediyesi, yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Alev Alatlı Düşünce ve Sanat Merkezi'nden Hünkar Köşkü'ne kadar uzanan bölgeye 50 dönümlük bir kent korusu kazandıracak. İçerisinde yöresel lezzet restoranı, sosyal tesisler, amfitiyatro, seyir terası, alışveriş sokağı, Hüsamettin Dergahı, Müsellim Köşkü ile Fevziye Parkı'nın yer aldığı alan kısa süre içerisinde tamamlanarak Bursa'nın gözde mekanlarından biri haline getirilecek.

Bursa'nın yeşiline yeşil katacak

Mollarap Mahallesi'nde daha önce toprak kayması olan bölgedeki kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni projenin büyük ölçüde tamamlandığını ve çalışmaların zemin iyileştirme ile başlayacağını belirtti. Bölgeye büyük bir kent korusu kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Alev Alatlı Şehir Düşünce Merkezi'nden başlayıp Hünkar Köşkü'ne kadar olan bölge tüm Bursa'nın gözbebeği bir mekan haline gelecek. Hünkar Korusu çınarlarımızla, erguvanlarımızla Bursa'mızın yeşiline yeşil katacak özel bir proje olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yıldırım, Çevre, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mollaarap'a 50 Dönümlük Kent Korusu Kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
15:25 Arda Güler’in yanına bir Türk daha Arda Güler'in yanına bir Türk daha
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:58 Erbakan’dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:51 Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ile Törpü Yeliz’i yıllar sonra bir araya geldi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi
14:50 İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
14:45 Mourinho’dan Icardi’nin paylaşımlarına beklenmedik cevap Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 11:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mollaarap'a 50 Dönümlük Kent Korusu Kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.