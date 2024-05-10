Mondi Home\'un satış ihalesi duyuruldu

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'de mobilya sektörünün önemli markaları arasında yer alan Mondi Home'un 10 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla satış ihalesine çıktığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı. Mondi Mobilyanın 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti. Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre Mondi Mobilya'nın muhammen bedeli 1.200.000.000,00 TL (Bir milyar iki yüz milyon Türk Lirası) olarak belirlendi. İhale şartnamesi satış ilanında belirtilen koşullar sağlandıktan sonra 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden alınabilecek. Yatırımcılar teklif vermeden önce satış ilanında belirtilen koşulları sağladıkları takdirde Mondi Mobilya tesislerini gezebilecek ve şirkete ilişkin detaylı bilgilere erişim imkanı bulacak. Yatırımcıların, ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları kapalı teklif zarflarını, en son 24 Haziran 2024 saat 16: 30'a kadar "TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul" adresine elden teslim etmeleri gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler 25 Haziran 2024 saat 10: 00'da TMSF Genel Merkezinde teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve açık artırmaya geçilecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.tmsf.org.tr adresinden, "TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul" adresinden veya 0212 340 24 12/ 0212 340 14 94 nolu telefonlardan alınabilecek. - KAYSERİ