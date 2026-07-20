Montrö Sözleşmesi'nin 90. Yılı - Son Dakika
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Montrö Sözleşmesi'nin 90. Yılı

20.07.2026 15:18
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Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 90 yıldır kararlılıkla uyguladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığını belirterek, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan sözleşmenin Türkiye'nin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit ettiği belirtilerek, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sözleşmenin Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan Sözleşme, gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde korumuş ve değerini kanıtlamıştır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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