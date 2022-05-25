Moskova'da ekonomik kriz Covid-19 cezalarına af getirdi - Son Dakika
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Moskova'da ekonomik kriz Covid-19 cezalarına af getirdi

25.05.2022 11:44
Moskova'da ekonomik kriz Covid-19 cezalarına af getirdi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, halktaki gelir düşüşünü işaret ederek Covid-19 salgınında kurallara uymayarak para cezası alan kişiler için af getirildiğini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, halktaki gelir düşüşünü işaret ederek Covid-19 salgınında kurallara uymayarak para cezası alan kişiler için af getirildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla birlikte birçok ülke, Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam ediyor. Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Rus halkına, başkent Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından rahatlatıcı bir haber verildi. Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen maske, mesafe ve sokağa çıkma yasağı gibi kararlara uymayan kişilere uygulanan para cezaları affedildi. Sobyanin, halkın gelir düşüşü yaşadığını belirterek, "Vatandaşlarımızın reel gelirlerinde düşüşler gözlemliyoruz. Bu nedenle Covid-19 affı ilan etmeye karar verdim. Moskova'nın yürütme makamları, Covid-19 cezalarının tahsil edilmesi yönündeki çalışmalarını durduracak" dedi.

Ödenen cezalar iade edilecek

Sobyanin açıklamasının devamında, "Moskova makamları toplamda 13.6 milyar ruble (245 bin dolar) tutarındaki cezaları tahsil etmeyecek veya iade edecek. Af 1 Haziran 2022'de yürürlüğe girecek. Salgın döneminde duyarlılık gösteren Rus halkına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Maske ve mesafe gibi yasakların kaldırıldığını da hatırlatan Sobyanin, cezaların affı ve para iadesi için kurum ve kişilerin belediyenin internet sitesinden başvuru yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

300 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Salgının başından beri 18 milyon 300 bin 704 kişiye Covid-19 tanısı konulan Rusya'da, 371 bin 87 kişi yaşamını yitirdi. Salgından en çok zarar gören kent olan başkent Moskova'da ise 974 bin 81 kişiye hastalık tanısı kondu. Moskova'da 15 bin 76 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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