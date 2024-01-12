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Motivasyon Eksikliği Öğrencilerin Başarısını Engelliyor - Son Dakika
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Motivasyon Eksikliği Öğrencilerin Başarısını Engelliyor

Eğitimci Abdullah Samancı, öğrencilerin akademik yolculuklarında motivasyon eksikliğinin en büyük engel olduğunu belirtti. Başarı için hedef belirlemenin, öz disiplin ve etkili ödül sistemlerinin önemini vurgulayan Samancı, öğrencilerin net hedefler belirlemesi, öz disiplin geliştirmesi ve motive edici ödül sistemlerinden yararlanması gerektiğini söyledi.

Motivasyon Eksikliği Öğrencilerin Başarısını Engelliyor
12.01.2024 - 12:36,
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Eğitimci Abdullah Samancı, öğrencilerin akademik yolculuklarında karşılaştıkları en büyük engellerden birinin motivasyon eksikliği olduğunu söyledi. Samancı, "Bu durum, başarı için hedef belirleme, öz disiplin ve etkili ödül sistemlerinin önemini ortaya koyuyor" dedi.

Başarı için hedef belirleme, öğrencinin kendi geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını anlatan Eğitimci Abdullah Samancı, "Başarı hedeflerini belirlememiş bireylerde çalışma davranışının gelişmesi de gecikmektedir. Akıllı hedefler (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamanla sınırlı) belirlemek, öğrencilere net bir yol haritası sunar. Bu hedefler, öğrencilerin nereye gitmek istediklerini ve oraya nasıl ulaşacaklarını anlamalarını sağlar. Bu bağlamda belirlenmiş hedeflerin somut karşılıkları belirlenmeli, özellikle akademik başarı için öğrencinin hedeflediği başarının somut verileri kendisine mutlaka iletilmelidir. Özdisiplin ise, hedeflere ulaşmak için gereken süreklilik ve kararlılığı temsil eder. Öğrencilere zaman yönetimi, öncelik sıralaması ve erteleme alışkanlığını yenme gibi beceriler kazandırmak, onların akademik ve kişisel hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olur. Öz disiplin gelişirken en baştan itibaren görülen ilerlemelerde biray mutlaka motivasyon ve takdir edilmelidir" diye konuştu.

Samancı, ödül sistemlerinin öğrencilerin motivasyonunu artırmanın etkili bir yolu olduğuna dikkat çekerek, "Ödüller, mutlaka maddi olmak zorunda değildir; övgü, takdir, ilave haklar gibi manevi ödüller de öğrencilerin kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Önemli olan, ödülün öğrencinin çabasını ve başarısını tanımasıdır. Kısacası, akademik başarıya ulaşmanın yolu, net hedefler belirlemek, güçlü bir özdisiplin geliştirmek ve motive edici ödül sistemlerinden geçer. Bu unsurlar, öğrencilerin eğitim yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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