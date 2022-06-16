Motorine Gelen Zamma Tepki Gösteren Osmaniyeli Taksici: "Bu Gidişle Kaos Çıkar, Yağmalama Başlar Bu Ülkede" - Son Dakika
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Motorine Gelen Zamma Tepki Gösteren Osmaniyeli Taksici: "Bu Gidişle Kaos Çıkar, Yağmalama Başlar Bu Ülkede"

16.06.2022 18:45

Osmaniye'de motorine gelen zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bin liradan aşağı depo dolmuyor artık" dedi. Bir taksici ise, "Taksimetreye zam yapıldığında mazotun litresi 16 liraydı, aldığımızın tamamı yakıta gidiyor. Biz evde çocuk besliyoruz. Bu devlet yetkilileri ne yapıyor, görmüyor mu? Bu gidişle kaos çıkar, yağmalama başlar bu ülkede" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de motorine gelen zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bin liradan aşağı depo dolmuyor artık" dedi. Bir taksici ise, "Taksimetreye zam yapıldığında mazotun litresi 16 liraydı, aldığımızın tamamı yakıta gidiyor. Biz evde çocuk besliyoruz. Bu devlet yetkilileri ne yapıyor, görmüyor mu? Bu gidişle kaos çıkar, yağmalama başlar bu ülkede" dedi.

Osmaniye'de akaryakıt zamlarına tepki gösteren bir vatandaş, "Bin liradan aşağı depo dolmuyor artık" derken bir taksici esnafı ise eve ekmek götüremez olduklarını belirterek, "Taksimetreye gelen zam yapıldığında mazotun litresi 16 liraydı. Şimdi istersen şurayı göster aldığımızın tamamı yakıta gidiyor, biz evde çocuk besliyoruz. Bunları hiç mi görmüyorlar? Bu devlet yetkilileri ne yapıyor? Şu an biz yakıt parasına çalışıyoruz eve ekmek götüremiyoruz" diye konuştu.

Taksici esnafı, "Yazık günah bu millete. Olmaz bu böyle yani. Bu kadar sahipsiz bir ülke olmaz. Mazotun litresini çek göster yazık günah ya. Nerede yaşıyoruz biz? Bu gidişle kaos çıkar, yağmalama başlar bu ülkede" dedi.

Motorine Gelen Zamma Tepki Gösteren Osmaniyeli Taksici: Bu Gidişle Kaos Çıkar, Yağmalama Başlar Bu Ülkede
Motorine Gelen Zamma Tepki Gösteren Osmaniyeli Taksici: Bu Gidişle Kaos Çıkar, Yağmalama Başlar Bu Ülkede
Motorine Gelen Zamma Tepki Gösteren Osmaniyeli Taksici: Bu Gidişle Kaos Çıkar, Yağmalama Başlar Bu Ülkede
Motorine Gelen Zamma Tepki Gösteren Osmaniyeli Taksici: Bu Gidişle Kaos Çıkar, Yağmalama Başlar Bu Ülkede

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Motorine Gelen Zamma Tepki Gösteren Osmaniyeli Taksici: 'Bu Gidişle Kaos Çıkar, Yağmalama Başlar Bu Ülkede' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motorine Gelen Zamma Tepki Gösteren Osmaniyeli Taksici: "Bu Gidişle Kaos Çıkar, Yağmalama Başlar Bu Ülkede" - Son Dakika
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