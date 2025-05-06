Motosiklet Domuz Sürüsüne Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet Domuz Sürüsüne Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Kuşadası'nda bir motosiklet, önüne çıkan domuz sürüsüne çarparak sürücüsünü ağır yaraladı.

06.05.2025 17:33
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Domuz sürüsüne çarpan motosikletli sürücü ağır yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken önüne aniden çıkan domuz sürüsüne çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki motosiklet, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü M.Y. ve yabancı uyruklu R.C. yaralanırken sürüdeki 3 yavru domuz ise telef oldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü M.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, telef olan domuzların kaldırılması ve motosikletin çekici marifeti olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Domuz Sürüsüne Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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