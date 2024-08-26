Motosiklet Eğitmeni Ekipmanların Önemine Dikkat Çekti

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Motosiklet eğitmeni kask, eldiven ve diğer ekipmanların önemine dikkat çekti

Sıcaktan bunalarak motosiklet ekipmanlarını takmayanlar canlarını tehlikeye atıyor

Sürücü kursu öğretmeni Halil İbrahim Hiçyılmaz:

"Düştüğünüz zaman genelde ilk önce kafayı ya da çeneyi vuruyorsunuz"

"Kask takmak mecburi ve 690 TL cezası var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yüksek hava sıcaklığı nedeniyle terledikleri gerekçesiyle ekipmanlarını takmayan motosiklet sürücülerini uyaran sürücü kursu öğretmeni Halil İbrahim Hiçyılmaz, "Düşerken genelde ilk önce kafayı ya da çeneyi vuruyorsunuz ve ilk önce elimizi koyuyoruz. O açıdan kask ve eldiven çok önemli" dedi.

Yaz mevsimi nedeniyle yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürüyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle gün içerisinde pek çok vatandaş bunaldığını hissederken, bazı motosiklet sürücüleri terledikleri gerekçesiyle kasklarını ve diğer koruma ekipmanlarını takmıyor. Zorunlu olmasına rağmen kaskını bile takmadan eksik şekilde trafiğe çıkan motosiklet kullanıcılarıyla ilgili konuşan sürücü kursu öğretmeni Halil İbrahim Hiçyılmaz, vatandaşların ekipmansız gezmek yerine değerlendirebileceği alternatif çözüm önerilerini paylaştı. Kask takarken pamuklu bandana kullanılabileceğini ve havalandırma sistemlerinin açılması gerektiğini söyleyen Hiçyılmaz, yazlık montların terletici olması nedeniyle body armor adı verilen fileli ancak omuz, dirsek, göğüs ve sırt koruması bulunan kıyafetlerin alınabileceğini ifade etti. Kasktan sonra en önemli eşyanın ise eldiven olduğunu belirten motosiklet eğitmeni, arkalarına binecek artçıların ekipmanlarına dikkat etmeleri konusunda da sürücüleri uyardı.

"Düştüğünüz zaman genelde ilk önce kafayı ya da çeneyi vuruyorsunuz"

Konuyla ilgili konuşan Halil İbrahim Hiçyılmaz, "Kask takmak mecburi ve 690 TL cezası var. Vatandaşlar kaskın içerisine bandana takabilirler. Zaten kask kirlenmesin diye takıyoruz onu. Mesela onun pamuklularını kullanabilirler. Kasklarda havalandırma sistemleri oluyor. Kullanan sürücü onları açacak. Ekipman olarak yazlık montlar polyester içerikli olduğu için terletebilir. O yüzden body armor dediğimiz fileli ama omuz, dirsek, göğüs ve sırt koruması olan kıyafetler mevcut. Çünkü düştüğünüz zaman genelde ilk önce kafayı ya da çeneyi vuruyorsunuz. Kask o yönden çok önemli. Ondan sonra eldiven çok önemli. Düşerken ilk önce elimizi koyuyoruz, sonra genelde omuz ve kalça çarpar. Mesela belli testlerden geçen kasklar var. Onlara dikkat edilmeli. Zaten 3-4 bin liranın altında düzgün kask alamazsınız. Kask deneyerek alınmalı ve kafaya oturduğu zaman kafatasını sıkmayacak. Artı olarak, kasklarda ilk başta yanakları sıkması gerekiyor. Ben sağa döndüğümde kaskın oynamaması gerekiyor. Artçıda kask mecburiyeti var. Diğer ekipmanlara genelde bir şey demiyorlar ama mesela benim ekipmanım iyi ise çıkarıp artıya veriyorum yani" dedi.