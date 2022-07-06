Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

06.07.2022 17:57
Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da, bir motosikletin iç kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Adıyaman'da, bir motosikletin iç kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde bulunan bir motosikletin iç kısmına giren kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda motosikletin içerisine giren yavru kediyi çıkarttı. Her hangi bir yaralanması olmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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