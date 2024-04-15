Motosiklet kazası kuaför Özlem'i hayattan kopardı - Son Dakika
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Motosiklet kazası kuaför Özlem'i hayattan kopardı

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Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan 2 çocuk annesi kuaför kadın olay yerinde can verdi. Kazada bir kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Özlem Yerebatmaz'ın yakınları ise cenazeyi almak için morga geldi.

15.04.2024 12:43  Güncelleme: 12:59
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Motosiklet kazası kuaför Özlem'i hayattan kopardı

Motosiklet kazasında bir kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan 2 çocuk annesi kuaför kadın olay yerinde can verdi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Murat Çukur yönetimindeki 07 AVM 794 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarparak durdu. Kazada motosikletten savrulan yolcu Özlem Yerabatmaz ve Murat Çukur ağır yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlem Yerebatmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Çukur ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer taraftan Özlem Yerebatmaz'ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir suredir kadın kuaförlüğü yaptığı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları cenazeyi almak için morga geldi.

Motosiklet kazası kuaför Özlem\'i hayattan kopardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet kazası kuaför Özlem'i hayattan kopardı - Son Dakika

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