Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü mevkisinde karşı şeride geçerek otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İznik–Pamukova Devlet Karayolu'nun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Suat Y'nin sevk ve idaresindeki 41 BCA 507 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Fatih M. yönetimindeki 16 UG 511 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Y, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih M'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anları aynı yolda seyreden bir başka motosiklet sürücüsünün kamerasınca kaydedildi.