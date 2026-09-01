Motosiklet Sürücülerine Görünürlük Uyarısı
Söğüt'te jandarma, motosiklet sürücülerine reflektif yelek giymeleri için eğitim verdi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde motosiklet sürücülerine 'Reflektif Yelek Giy', 'Görünür Ol' uyarısı yapıldı.
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi tarafından Gündüzbey Yol Kontrol Noktasında motosiklet sürücülerine yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi. Sabit trafik denetimi esnasında durdurulan 12 motosiklet sürücülerine motosiklet kazaları, güvenli sürüş, trafik kuralları ve 'Reflektif Yelek Giy', 'Görünür Ol' uyarısı yapıldı.
Kaynak: İHA
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