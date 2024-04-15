Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

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Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde motosikletinin kontrolünü kaybeden R.A ve yolcusu E.K kamyonetin altında kaldı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.04.2024 21:09
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Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde motosikletinin kontrolünü kaybettikten sonra savrulan R.A ve yolcusu E.K kamyonetin altında kaldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Belen Mahallesi sanayi sitesi çıkışı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; R. A. İdaresinde bulunan 59 ER 667 plakalı motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.K kavşağa dönmek isterken aynı istikamette seyir eden Bilal A. kontrolündeki 34 DRE 650 plakalı Ford marka hafif ticari kamyonetin altında kalarak sürüklendi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında yüzüstü yatan yaralılara ilk müdahalesini yaparak Kdz.Ereğli Devlet hastanesinde kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı müşahede altında tutuldukları öğrenildi. Kamyonet sürücüsü B.A. ifadesi alınmak üzere Merkez karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı
Kaynak: İHA

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