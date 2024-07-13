Motosiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan kazada beton mikseri şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan kazada beton mikseri şoförü tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri ile motosiklet çarpışması sonucu Ercan Sönmez hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Y. tutuklandı.

13.07.2024 17:43
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Motosiklet sürücüsüsün ölümüyle sonuçlanan kazada beton mikseri şoförü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Ercan Sönmez'in ölümüyle sonuçlanan beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü A.Y., tutuklandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ercan Sönmez idaresindeki 07 AGT 228 plakalı motosiklet, D400 Karayolu'nda seyir halinde olan ve Mevlütlü Caddesi'ne gitmek için yan yola dönüş yapan A.Y. idaresindeki 06 AKG 459 plakalı beton mikserinin sağ arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ercan Sönmez, beton mikserinin altında kalarak olay yerinde can verdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilen beton mikserinin sürücüsü A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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