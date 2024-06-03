Motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı

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Motosiklet tamirhanesinde yangın paniği

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet tamir dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Camikebir Mahallesi Çeşme Sokakta bulunan bir motosiklet tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Gökalp'e ait motosiklet tamir dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri sahibi Gökalp yangına kendi imkanları ile müdahale ederken vatandaşlarda durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi