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Motosikleti Çalındı, Polisten Öğrendi - Son Dakika
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Motosikleti Çalındı, Polisten Öğrendi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletinin çalındığını polisten öğrenen İbrahim Akça, şikayetçi olmak için Emniyet Müdürlüğüne giderken yolda motosikletinin bulunduğunu öğrendi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Motosikleti Çalındı, Polisten Öğrendi
05.01.2024 - 22:46,  Güncelleme: 23:05
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Motosikletinin çalındığını polisten öğrendi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletinin çalındığını polisten öğrenen İbrahim Akça şikayetçi olmak için Emniyet Müdürlüğüne giderken yolda motosikletinin bulunduğunu öğrendi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polis ekipleri 80 AFE 862 plaka levhası bulunması üzerine motosikletin çalınmış olabileceği değerlendirilerek tescil sahibi Uzunbanı Caddesinde işyeri bulunan İbrahim Akça ile görüşerek motosikletin yerinde olup olmadığını kontrol etmesi istedi. Polis ekiplerinin aramasından sonra Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Mevlana Sokakta bulunan evine giden Akça, motosikletinin olmadığını görünce şikayetçi olmak için İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderken hırsızın yakalandığını ve motosikletinin bulunduğunu öğrendi. Şüpheli İsmail Ç. isimli şahıs motosiklet ile birlikte gözaltına alındı.

Motosikletinin çalındığını polisin aramasıyla öğrendiğini söyleyen İbrahim Akça, "Sabah saat 9 gibi emniyet müdürlüğünden polis arkadaşlar aradı motosikletimin evde olup olmadığını kontrol etmemi söylediler. Eve gittiğimde motosikletin evde olmadığını fark ettim. Motosikletimin çalındığını öğrendim polis arkadaşlarla birlikte evimin etrafına baktık bulamadık. Emniyet müdürlüğüne şikayetçi olmaya giderken yolda şahsın yakalandığını öğrendim. İfademi verirken de motosikletimin bulunduğunu öğrendim. Düziçi Emniyetine çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA
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