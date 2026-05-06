Motosikletle Nohut Dürüm Servisi

06.05.2026 02:54
Hatay'da Yasin Mansuroğlu, motosikletle nohut dürüm satışı yaparak yoğun talep görüyor.

Hatay'da 1 metrekarelik ekmek teknesini motosiklet sırtında vatandaşların ayağına götüren Yasin Mansuroğlu'nun hazırlayıp satışa sunduğu nohut dürüm, tavuk dürümden sıkılan vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Arsuz ilçesinde sokak sokak dolaşarak 1 metrekarelik ekmek teknesinde nohut dürüm ve tavuk kavurma satan Yasin Mansuroğlu, motosikletiyle lezzeti vatandaşların ayağına götürüyor. Tavuk dönerden sıkılan vatandaşlara nohut dürüm lezzetini tattıran Mansuroğlu, çalışma azmiyle de takdir topluyor. Dönerciler şehrinde Yasin Mansuroğlu geçimini sağladığı nohut dürümü 90 TL'den, tavuk kavurmayı ise 100 TL'den satışa sunuyor.

"Dönercilerle yarışıyorum, dükkanda oturmaya benzemez bu işler"

1 metrekarelik alanda ekmek parasını kazanan Mansuroğlu, "Bir seneden beridir bu işi yapıyorum. Benimle birlikte 3 kişi seyyar satıcılık yapıyor. Karaağacın içindeyim ve esnaf ile dönercilerle yarışıyorum. Tahminen bir 20-25 kişi geliyor tavuk ve nohut 1 saatte gidiyor, daha çok tavuk gidiyor. Lezzetim şaşmıyor; yiyen şişman yemeyen pişman. Gelin deneyin, pişman olmazsınız. Herkesi bekleriz, nohut 90, tavuk 100 TL" dedi.

"Çok lezzetli yapıyor, her gördüğüm de alıyorum"

Tavuk dönerden sıkıldığı için nohut dürüm yemeyi tercih ettiğini ifade eden Serhat Ataş, "Ben nohut dürümü önceden beri yiyordum ve severek yiyorum. Ustamda da denedik çok lezzetli yapıyor, her gördüğümde alıyorum. Nohut dürümü herkese tavsiye ediyorum. Burada herkes dönerci olmuş, artık dönerden sıkıldık. Farklı lezzetlerin de denenmesini tavsiye ediyorum herkese. Uğraşmaya devam etsinler, en kısa sürede kendi dükkanlarını açıp dönercilerle yarışacaklarına inanıyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

