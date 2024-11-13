Motosikletli Kadın Doğum Gününü Kutlattı - Son Dakika
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Motosikletli Kadın Doğum Gününü Kutlattı

Motosikletli Kadın Doğum Gününü Kutlattı

Burcu Yıldıran, motosikletle doğum günü kutlamak için 'kornaya bas' yazısı astı, ilgi gördü.

13.11.2024 15:10
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Motosiklet sürücüsü Burcu Yıldıran, doğum gününde sırtına "Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas" yazılı kağıt asarak motosikletiyle yola çıkınca büyük ilgi gördü. Motosikletlinin sırtındaki yazıyı gören kimi sürücüler kornaya basarak doğum gününü kutladı, kimisi çikolata verdi, kimisi de doğum günü harçlığı verdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan motosiklet sürücüsü Burcu Yıldıran, 30'uncu doğum gününü kutlamak için sırtına "Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas" yazan bir kağıt asarak motosikletiyle yola çıktı. Yıldıran, motosikletiyle kırmızı ışıklarda durduğu esnada arkasında biriken ve sırtındaki yazıyı okuyan sürücüler kornaya basarak doğum gününü kutladı. Yola devam eden Yıldıran'ın hem ışıklarda durduğu esnada hem de yolda seyir halinde olduğu sırada çok sayıda sürücü doğum gününü kutladı. Kimi sürücüler kornaya basarak doğum gününü kutlarken kimisi Yıldıran'a 20 TL doğum günü harçlığı verdi, kimisi de hediye olarak çikolata verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden içerik üreten Burcu Yıldıran, o anlara ait görüntüleri paylaşınca o görüntüler sosyal medyada viral hale geldi. Sırtında "Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas" yazılı kağıtla yola çıkarken bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini belirten Yıldıran, yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Burcu Yıldıran, "Ben iki yıl önce de aynı şeyi yapmıştım ama o zaman motorsuzdum. Şimdi motoru çok sevdiğim için motorla yapmak istedim çünkü enerji olarak daha farklı şeyler yansıyor. İnsanların tepkilerinden de bunu gördüm. Bir amaç için yapmadım, kendimi mutlu etmek için yaptım. Kötü bir dönemden geçiyorum ve motosiklet de bana iyi geldiği için, bütün hayatımı motosikletle birleştirip neler yapabileceğime bakıyorum sadece. Ben evden çıktıktan sonra hemen ilk ışıklarda inanılmaz bir tepki aldım. Bir iki kişi kutlar, insanların çok umurunda olmaz diye düşünüyordum ama 10 arabanın 9'u aynı anda kornaya basıp doğum günümü kutlayınca ben de şaşırdım. İnsanlardaki enerjiyi görebildim. Bir beyefendi küçük bir miktar para vererek doğum günümü kutladı. Trafikte gören birisi çikolata verdi. 20 lira toplamış oldum. Kabin memuruyum ama şu an çalışmıyorum, farklı bir işim var. Ben sadece mutlu olduğum şeyi yapmak istediğim için bunu yaptım. Seneye aklıma ne gelir bilmiyorum ama farklı bir şey olacağına eminim. Yine motosikletle alakalı olacak" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini belirten Yıldıran, "Kendi sayfamda en fazla 1-2 milyon izlenir diye düşündüm ama kendi sayfamda daha az izlenip diğer sayfalarda daha fazla izlenince şaşırdım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosikletli Kadın Doğum Gününü Kutlattı - Son Dakika

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