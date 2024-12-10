Motosikletli Kaza Anı Kamereye Yansıdı - Son Dakika
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Yerel

Motosikletli Kaza Anı Kamereye Yansıdı

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Antalya'da motosiklet hafif ticari araca çarptı, sürücü yaralandı ve ceza kesildi.

10.12.2024 12:00
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Hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletli havada takla attı: Kaza anı kamerada

Kazaya karışınca yetki belgesi ve SRC'si olmadığı anlaşıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araca motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havada takla atıp yere üşerek yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yetki belgesi ve SRC'si olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 16 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Ali E.'in kullandığı Migros Alışveriş Merkezi'ne ait 07 BAU 914 plakalı hafif ticari araç durakladığı sırada Sefa T.'nin kullandığı 07 JV 468 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Güvenlik Kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde yetki belgesi ve SRC'sinin olmadığı belirlenen araç sürücüsü Ali E.'ye 16 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosikletli Kaza Anı Kamereye Yansıdı - Son Dakika

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