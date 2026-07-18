Samsun\'da zabıtaya hızlı müdahale gücü: Motosikletli ekipler sahada

Samsun Büyükşehir Belediyesi, zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla motosikletli zabıta ekiplerini sahada görevlendirdi.

Şehrin farklı noktalarında görev yapmaya başlayan motosikletli ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara kısa sürede ulaşarak müdahale süreçlerini hızlandırıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilen motosikletli zabıta ekipleri; şehir merkezi, dar sokaklar, yaya bölgeleri, parklar, sahil bandı, pazar yerleri ve etkinlik alanlarında aktif olarak görev yapıyor. Kolay hareket kabiliyeti sayesinde ulaşımın zor olduğu noktalara daha hızlı erişen ekipler, denetim çalışmalarını daha etkin şekilde sürdürüyor.

Motosikletli ekipler, kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık, çevre kirliliği ve izinsiz faaliyetlere yönelik denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen bildirimlere de hızlı şekilde karşılık veriyor. Ekipler ayrıca pazar yerleri, okul çevreleri, parklar ve meydanlarda düzenli devriye gerçekleştirerek kamu düzeninin korunmasına katkı sağlıyor.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de görev alan motosikletli zabıta ekipleri, ihtiyaç halinde ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak olaylara ilk müdahale süreçlerine destek oluyor. - SAMSUN