MR Cihazı Yeniden Hizmete Girdi

Su sistemi arızası nedeniyle geçici süreyle devre dışı kalan MR cihazı, yapılan teknik müdahalenin ardından yeniden hasta kabulüne başladı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, su sistemi kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakılan Manyetik Rezonans (MR) cihazı, yapılan müdahale sonrası yeniden hizmet vermeye başladı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, teknik firmanın önerileri doğrultusunda 24 saat dinlendirilen cihazın, hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Yetkililer, yaşanan aksaklık sonrası alınan hızlı önlemler sayesinde cihazın güvenli şekilde çalıştığını belirterek, vatandaşların randevu sistemi üzerinden başvuru yapabileceklerini kaydetti. - AĞRI