MSB'den ilk Türk hava zaferi anısına anlamlı paylaşım - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Fransız savaş uçağını düşürerek ilk Türk hava zaferinin kazanılmasını sağlayan Pilot Üsteğmen Mehmet Ali Bey ve Rasıt Teğmen Bey anısına bir paylaşım yaptı.

30 Kasım 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen hava muharebesinde bir Fransız savaş uçağı düşürülmüştü. Çanakkale Cephesi'nde görev yapmakta olan Pilot Üsteğmen Mehmet Ali Bey ve Rasıt Teğmen Orhan Bey tarafından icra edilen operasyonla düşürülen uçak ile ilk Türk hava zaferi de kazanılmış oldu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından ilk Türk hava zaferi anısına yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk pilotları 106 yıl önce Çanakkale Cephesi'ndeki hava muharebesinde bir Fransız uçağını düşürdü. Böylece bir savaşta düşman uçağı düşürülerek ilk Türk hava zaferi kazanıldı. Tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz" denildi. - ANKARA