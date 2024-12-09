MSB: "Isparta'da eğitim uçuşu yapan helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur"

Yerel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını, 5 personelin şehit olduğunu ve 1 personelin ağır yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA