MSB, İzmir'de Deniz Hücum Harekatı Eğitimi'ne tugay unsurlarının katıldığını bildirdi

MSB, İzmir'de Deniz Hücum Harekatı Eğitimi'ne tugay unsurlarının katıldığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, İzmir'de Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildiğini bildirdi. Paylaşımda eğitimin Menteş/İzmir'de yapıldığı belirtildi.
İzmir'de, Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Menteş/İzmir. Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' yapıldı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?