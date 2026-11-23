Erzurum'da kalp ritim bozukluğu tanısı konulan ve ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyan 3 aylık bebek için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) devreye girdi.

Minik bebeğin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna nakli amacıyla Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrindeki ambulans uçak görevlendirildi. Sağlık ekiplerinin gözetiminde Erzurum'dan uçağa alınan bebek, gerçekleştirilen uçuşun ardından Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığına ulaştırıldı. Buradan kara ambulansına nakledilen bebeğin tedavisine başlandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Kalp ritim bozukluğu nedeniyle ileri tedavi ihtiyacı bulunan 3 aylık bebeğimiz, Hava Kuvvetlerimizin 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Erzurum'dan alınarak Mürted Hava Meydan Komutanlığına ulaştırıldı. Minik yavrumuza acil şifalar diliyoruz."