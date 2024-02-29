MSB, F-16 Üretim ve Modernizasyon Faaliyetlerinin Türkiye'de Yapılmasına İlişkin Teklifi ABD'ye İletti - Son Dakika
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Yerel

MSB, F-16 Üretim ve Modernizasyon Faaliyetlerinin Türkiye'de Yapılmasına İlişkin Teklifi ABD'ye İletti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16 üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik tekliflerini ABD makamlarına iletti. MSB kaynaklarına göre, Türkiye'nin F-16 üretim ve modernizasyon kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan bu teklif, ABD ile işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

29.02.2024 12:03
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MSB kaynakları: "(F-16) Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifimiz ABD makamlarına iletilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Savunma, Havacılık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB, F-16 Üretim ve Modernizasyon Faaliyetlerinin Türkiye'de Yapılmasına İlişkin Teklifi ABD'ye İletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, F-16 Üretim ve Modernizasyon Faaliyetlerinin Türkiye'de Yapılmasına İlişkin Teklifi ABD'ye İletti - Son Dakika
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