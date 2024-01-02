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MSB, Koca Yusuf'un gökyüzündeki fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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MSB, Koca Yusuf'un gökyüzündeki fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M tipi kargo uçağının gökyüzündeki fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, Kayseri'deki merkezde retrofiti yapılan A400M uçağının Erciyes semalarında olduğu belirtildi.

MSB, Koca Yusuf\'un gökyüzündeki fotoğraflarını paylaştı
02.01.2024 - 12:49,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve halk arasında "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M tipi kargo uçağının gökyüzündeki fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzümüzün 'Çelik Kartalları' Koca Yusuf'larla daha güçlü. Dünyada AIRBUS tesisleri dışında A400M bakım-onarım-yenileme işlemlerinin yapıldığı ilk ve tek yer olan Kayseri'deki merkezimizde retrofiti yapılan A400M uçağımız Erciyes semalarında" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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