MSB Mehteran Birliği, Bayburt'ta konser verdi - Son Dakika
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MSB Mehteran Birliği, Bayburt'ta konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, yurt içi turneleri kapsamında Bayburt'ta konser verdi. Mehteran Birliği, Bayburtlular için birbirinden güzel marşları seslendirdi. Konser, dinleyenlerden tam not alırken, Bayburtlular Mehteran Birliği'ni ayakta alkışladılar.

18.05.2024 23:17
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MSB Mehteran Birliği, Bayburt'ta konser verdi

BAYBURT - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bayburt'ta konser verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, yurt içi turneleri kapsamında Bayburt'ta da konser verdi. Milli ve manevi duyguların kabardığı konserde, Mehteran Birliği birbirinden güzel marşları Bayburtlular için seslendirdi.

Türk ordularının simgesi olmuş en önemli kültür miraslarından biri olan mehterin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, mehter geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Mehteran Birlik Komutanlığı bünyesinde hizmet veren Mehteran Birliği, düzenlediği yurt içi etkinliklerine Bayburt'u da dahil etti. Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Mehteran Birliği'nin konserine, Bayburtlular yoğun ilgi gösterdi. 10 marşın seslendirildiği konser, dinleyenlerden tam not alırken, Bayburtlular Mehteran Birliği'ni ayakta alkışladılar.

Konser sonunda konuşma gerçekleştiren Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Savaşa giden şanlı ordumuzun önündeki mehteran birliği, yıllar içerisinde varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Şanlı tarihimizi, şanlı ecdadımızı bize hatırlatan, hem milli hem de manevi duygularımıza hitap eden marşları seslendiren Mehteran Birliği, bizler için çok önemli bir yere sahiptir.

Bayburt aynı zamanda Türklerin Anadolu'ya ilk yerleştiği, Anadolu'nun Türk-İslam olduğu ilk yurtlardan, ilk beldelerden birisidir. Bu anlamda Mehteran Birliği'nin bu konserini çok anlamlı buluyorum. Bu güzel anları bize yaşattığı için, Mehteran Birliği'ni bizlerle buluşturduğu için hemşehrimiz, kıymetli büyüğümüz Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Mehteran Birliği'ne de ayrıca konseri için teşekkür eden Vali Eldivan, günün anısına Mehteran Birliği'ne plaket takdiminde bulundu. Mehteran Birliği ise, Vali Eldivan'a Osmanlı tuğrasının yer aldığı çerçeveden hediye etti. Konuşmaların ve hediye takdiminin ardından, konser toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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