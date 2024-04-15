MSB: Türk-Amerikan hava eğitimleri bölgedeki gelişmelerle ilgili değil - Son Dakika
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MSB: Türk-Amerikan hava eğitimleri bölgedeki gelişmelerle ilgili değil

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait uçaklarla gerçekleştirilecek havadan eğitimlerin son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisi olmadığını duyurdu. MSB, 15-17 Nisan tarihleri arasında Türk hava sahasında ABD ile ortak gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerin son dönemde bölgede meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmadığına dair yazılı açıklamada bulundu.

15.04.2024 13:59
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait uçaklarla gerçekleştirilecek havadan eğitimlerin son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisi olmadığını duyurdu.

MSB, 15-17 Nisan tarihleri arasında Türk hava sahasında ABD ile ortak gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerin son dönemde bölgede meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmadığına dair yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Savunma, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB: Türk-Amerikan hava eğitimleri bölgedeki gelişmelerle ilgili değil - Son Dakika

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