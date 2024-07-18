MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri TEKNOFEST 2024'te finale kaldı - Son Dakika
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MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri TEKNOFEST 2024'te finale kaldı

MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri TEKNOFEST 2024\'te finale kaldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 'DepoZinciri: Blok Zincir Tabanlı Doğal Afet ve Depo Yönetim Sistemi' projesiyle TEKNOFEST 2024'te finale kaldı. Proje, doğal afetlerde kaynak yönetimi sorununa etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor ve bütünleşik afet yönetimi esas alarak afet öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan bir sistem sunuyor. Akıllı sözleşmelerle süreçler otonomlaştırılıyor ve yapılan her işlem şeffaf ve halka açık bir şekilde yürütülüyor.

18.07.2024 16:01
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TEKNOFEST 2024'te finale kaldı.

TEKNOFEST Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda 'DepoZinciri: Blok Zincir Tabanlı Doğal Afet ve Depo Yönetim Sistemi' projesiyle 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri' alanında finale kalan öğrenciler, üniversitelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Projeyi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan'ın danışmanlığında MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Fatih Emre Yıldız, İrem Alaiye ve Halim Ceylan geliştirdi. Proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan, 2019 yılından beri afet ve afet kaynak yönetimi üzerine çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin fikri afet kaynak yönetimi alanında fark oluşturmayı amaçlıyor. Bunu merkeziyetsiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Onlar Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiler" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda 9 kategoride toplam 90 proje ilk değerlendirmeleri geçti. Jürilerin değerlendirmesi sonucunda her kategoride 27 proje ödüle layık görülecek. Derece alan projeler, çalışmalarını TEKNOFEST 2024 kapsamında sergileyecek ve ödüllerini alacak.

Proje Hakkında

'DepoZinciri: Blok Zincir Tabanlı Doğal Afet ve Depo Yönetim Sistemi' projesi, doğal afetlerde kaynak yönetimi sorununa etkili bir çözüm olmayı hedefliyor. Proje, bütünleşik afet yönetimi esas alarak afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasını kapsayan bir sistem sunuyor. Afet öncesinde istatistiksel veriler kullanılarak her bölgenin analizi yapılıp önceden hazırlık yapılırken, afet sırasında afetzedeler ve yardımseverler arasında iletişimi sağlıyor. Bu süreçte kişisel verilerin korunmasına (KVKK) dikkat edilerek veriler yönetiliyor. Afet sonrasında ise etkili bir kaynak yönetimi sunuluyor. Proje, blok zincir tabanlı ve merkeziyetsiz bir yapıdadır. Akıllı sözleşmelerle süreçler otonomlaştırılıyor ve yapılan her işlem şeffaf ve halka açık bir şekilde yürütülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri TEKNOFEST 2024'te finale kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri TEKNOFEST 2024'te finale kaldı - Son Dakika
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