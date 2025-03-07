MSKÜ'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika
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MSKÜ'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği

MSKÜ\'de \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü\' etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

07.03.2025 16:13
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Üniversite Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen etkinlikte Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı tarafından 'Gelenekten Geleceğe Kadın' konferansı verildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin akademik ve idari kadrolarında fırsat eşitliğini sunarak dengeyi korumanın rektör olarak vazifesi olduğunu açıkladı. Rektör Turhan, "Ailenin ve toplumun yapı taşı olan kadınlar, hayatın her alanında sevgi, fedakarlık, üretkenlik ve duyarlılıklarıyla topluma değer katan ve manevi değerlerimizi koruyan sarsılmaz dayanaklardır. Onların toplumsal hayatta daha etkin rol üstlenmesi, güçlü, sağduyulu ve huzurlu bir toplum inşa etmenin vazgeçilmez şartlarından biridir. Kadınların bugün sahip olduğu haklar ve elde ettikleri başarılar, onların kararlılığı ve mücadelesi sayesinde mümkün olmuştur. Bu kazanımları korumak, güçlendirmek ve eşit bir gelenek için çalışmak, gelecek için çalışmak artık hepimizin ortak bir vazifesidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak, kadınların eğitimde ve iş hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak ve adaletli bir ortam oluşturmak adına kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isterim. Kadın ve erkek akademisyen sayılarımızın birbirine yakın olması ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetin artması, bu yolda attığımız adımların somut bir neticesidir. Kişisel olarak, kadın ve erkeğin insan denilen bütünü oluşturan bir unsur olduğuna samimi olarak inanıyorum. Üniversitemizde akademik ve idari her alanda fırsat eşitliği sunarak bu dengeyi korumanın ve herkesin kendini değerli hissettiği bu kurumun kültürünü muhafaza etmenin vazifem olduğunun farkındayım. Üniversitemiz bünyesinde kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rollerini desteklemek amacıyla, faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerimiz ile çeşitli paydaşlarımız, işbirliği içerisinde düzenlediğimiz çalıştaylar bu konudaki samimi gayretimizin bir göstergesidir. Bu çalışmalar kadınların hak ve fırsat eşitliği mücadelesine güçlü bir katkı sağlamakta ve toplumsal farkındalığı arttırmaktadır. Kadınların eşit fırsatlara sahip olduğu bir kurumun daha adil ve umut dolu bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyorum. Bu özel günde emeği ve azmiyle hem ailesine hem de topluma değer katan tüm kadınları yürekten tebrik ediyor, kadınlara daha fazla alan açılan ve güçlü bir şekilde kendilerini ifade edebildikleri bir dünya için birlikte çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum" dedi.

Rektör Turhan Kaçar'ın ardından MSKÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı tarafından 'Gelenekten Geleceğe Kadın' konulu konferans verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika

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