MSKÜ\'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

MSKÜ'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Rektörlük binasından bulunan Kopya Heykeltraşlık Eserleri Müzesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Rektörlük binasından bulunan Kopya Heykeltraşlık Eserleri Müzesi'nde yapılan törene MSKÜ'nün idari ve akademik birimlerinde görev yapan personel katıldı. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr Mustafa Gökçe, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mehmet Avcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er, bayram dolayısıyla MSKÜ personeli ile bir araya geldi.

MSKÜ ailesinin bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ramazan Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesini dileyerek, bayram tatili sebebiyle uzun yola çıkacak personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan bayramlaşmaya katılan tüm idari ve akademik personele bayram çikolatası ikram edildi. - MUĞLA