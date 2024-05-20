MSKÜ'de Sürdürülebilir Gençlik Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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MSKÜ'de Sürdürülebilir Gençlik Festivali Düzenlendi

MSKÜ\'de Sürdürülebilir Gençlik Festivali Düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile SCC Enerji ve Bodrum Güçbirliği Derneği iş birliğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Gençlik Festivali, çevre dostu uygulamaların ve sürdürülebilir yaşam tarzının önemini vurguladı. Festivalde çeşitli konserler, dans gösterileri, DJ performansları ve müzik konserleri gerçekleştirildi. Ayrıca sürdürülebilirlik atölyeleri, sunumlar, lezzet köşeleri ve farklı etkinlikler düzenlendi. Festival, sürdürülebilir bir geleceği desteklemek ve toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlendi.

20.05.2024 14:52
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MSKÜ'de Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü, SCC Enerji ve Bodrum Güçbirliği Derneği iş birliğiyle 16-17 Mayıs tarihlerinde ilk kez "Sürdürülebilir Gençlik Festivali" düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile SCC Enerji arasında imzalanan protokol kapsamında Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü iş birliğinde Muğla'da ilk kez 16-17 Mayıs tarihlerinde "Sürdürülebilir Fest" gerçekleştirildi.

MSKÜ Ay Işığı Meydanı'nda (Merkez Kampüs Mühendislik Fakültesi Önü) "Kampüs Senin!" sloganıyla yapılan festivale MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celal Ateş ve Deniz Ülgen, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, MSKÜ Genel Sekreter Vekili Çetin Haliloğlu, SKS Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk, Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festival Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Vesile Hatun Akansel, Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Vesile Hatun Akansel, Birleşmiş Milletlerin 17 adet sürdürülebilir kalkınma amacının üniversite ölçeğinde gerçekleştirilebilmesi için çalıştığını ifade etti.

Akansel, "Üniversitemiz, Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Politikası ile Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Ulaşım ve Eğitim alanında alınması ve uygulanması gerekenleri belirleyerek kendisine bir yol haritası çıkarmıştır. Bu altyapıyla 2019 yılından itibaren başvuruda bulunduğu UI Greenmetrics Dünya sıralamalarında yükselerek ve Türkiye'deki üniversiteler içinde yerini koruyarak yer almaktadır.2023 yılı sıralamasında MSKÜ, dünya üniversiteleri arasında 280. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 24. sırada yer aldı" diyerek katılımcıları bilgilendirdi.

MSKÜ'de ilk kez düzenlenen festivalde çevrenin korunması, suyun önemi, atıkların geri dönüşümü, küresel ısınma ve iklim değişikliği vb. konularda çevre dostu uygulamaların ve sürdürülebilir yaşam tarzının önemi vurgulandı.

Çeşitli konserler, dans gösterileri, DJ performansları ve müzik konserlerine ev sahipliği yapan festivalde öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Sunuş aralarında öğrenciler "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" hakkında oynanan sandalye kapmaca oyunu ile eğlenerek bilgilendi. Festival kapsamında Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybeden 11 MSKÜ öğrencisi için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ayrıca stant alanında yer alan topluluklar ve alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sürdürülebilirlik atölyeleri, ziyaretçilere interaktif bir deneyim sundu.

Sürdürülebilirlik atölyeleri, geri dönüşüm materyallerinden maket yapımı, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda bilgi veren sunumlar, çevreci mutfak ve organik yiyeceklerin de sunulduğu lezzet köşeleri ve satranç gibi birçok farklı etkinlik yapıldı.

Öte yandan festival; sürdürülebilirlik temalı duvar boyama çalışması, ata tohumun öneminin anlatılması, tohum topu yapımı, doğa yürüyüşleri, bisiklet kullanımının yaygınlaşması, kültürel miras tanıtımları, el sanatları sergileri stantları ve kahve ikramlarıyla sürdürülebilir bir geleceği desteklemek ve toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek için katılımcılara muhteşem bir platform sundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ'de Sürdürülebilir Gençlik Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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